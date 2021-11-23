الأمن الصومالي يحبط عمليات إهاربية بمقديشو

أحبطت قوات الأمن الصومالية عمليات إرهابية كانت تستهدف العاصمة الصومالية مقديشو. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر أمنية أن جهاز المخابرات الصومالي نفذ عملية عسكرية في مدينة أفغوي التابعة لإقليم شبيلي السفلى اعتقل خلالها ثلاثة عناصر يتبعون ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مبينةً أن المقبوض عليهم متورطون في عمليات إرهابية حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تفجير ألغام أرضية في مقديشو.



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