وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق

وأفادت وكالة (يونهاب) الكورية للأنباء بأن تشون، الذي ولد في عام 1931، كان مصابًا بالورم النخاعي المتعدد وهو نوع من سرطان الدم وكان غير نشط، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزله بالعاصمة سيئول.
وتولى الرئيس الكوري الجنوبي الراحل، الذي كان جنرالًا في الجيش، رئاسة بلاده بين عامي 1980 و 1988.
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