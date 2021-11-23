غروسي من طهران: اتفقنا على مواصلة العمل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين إيرانيين لمعالجة بعض الملفات بين طهران والوكالة.

والتقى غروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران الجديد، محمد إسلامي، حيث أكد الأخير أن “إیران ملتزمة بتسوية الخلافات الفنية مع الوكالة بعيدا عن التسييس”، لافتا إلى أن “جميع القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي قضايا تقنية بحتة”.

وخلال مؤتمر صحفي لهما، قال محمد إسلامي: “مدير الوكالة أكد عدم مشاهدة أي انحراف في برنامج إيران النووي”، مشيرا إلى أنه “تم الرد على القضايا التي أثيرت من قبل الأعداء، واتفقنا اليوم إنهائها”.

من جانبه، أوضح رافائيل غروسي قائلا: “قبل بضعة أشهر، اتفقنا مع السيد إسلامي على أنني يجب أن أعود إلى إيران، ويشرفني أن ألتقي بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في غضون ساعات قليلة”.

وأضاف: “أجرينا محادثات مكثفة و نعمل اليوم بجدية لدعم الحوار مع إيران وتحقيق نتائج إيجابية”.

وأكمل: “حاولنا توجيه البرنامج النووي بطريقة تخدم توفير الطاقة النظيفة، واتفقنا على مواصلة العمل للتوصل لشفافية والاستمرار في ذلك”.

وتابع غروسي: “نسعى لتعزيز وتعميق علاقاتنا وتواصلنا مع إيران، ونسعى لمواصلة المفاوضات لإيجاد أرضية مشتركة”.