بيلاروس تعيد بعض المهاجرين إلى بلادهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكرت وكالة أنباء ”تاس“ الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الداخلية في روسيا البيضاء، أن 118 مهاجرا غادروا البلاد أمس، وأن المزيد سيغادرونها اليوم.

ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بنقل آلاف من الشرق الأوسط جوا ودفعهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر بولندا وليتوانيا ولاتفيا، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها بسبب قمع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للاحتجاجات المعارضة لإعادة انتخابه العام الماضي، فيما تنفي مينسك افتعال أزمة.

وقال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، أمس الاثنين، إن بلاده ”لا تسعى لمواجهة مع بولندا“، لكنها تريد أن يستقبل الاتحاد الأوروبي ألفين من العالقين على حدودها.

جاء ذلك بعد أن حذرت بولندا من أن التوترات بسبب المهاجرين يمكن أن تشتعل.

وحذر رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، يوم الأحد، من أن أزمة المهاجرين على حدود روسيا البيضاء يمكن أن تكون مقدمة ”لشيء أسوأ“.

وقال حرس الحدود البولندي إن روسيا البيضاء ما زالت تنقل مهاجرين إلى المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء ”بيلتا“ الرسمية قول لوكاشينكو إنه ”لا يريد تصعيد الأمور“.

وقال: ”نحتاج إلى أن نصل إلى البولنديين، إلى كل بولندي، وأن نبين لهم أننا لسنا همجا وأننا لا نريد المواجهة، نحن لسنا في حاجة إليها، لأننا نفهم أننا إذا ذهبنا بعيدا فلا يمكن تجنب الحرب“.

وهددت بولندا بوقف خط للقطارات بين البلدين إذا لم يتحسن الموقف، ونُسب إلى لوكاشينكو القول إن هذا التهديد يمكن أن يأتي بأثر عكسي.

ويوم الخميس، رفضت المفوضية الأوروبية وألمانيا علنا اقتراحا قدمته روسيا البيضاء في نفس اليوم بأن تستقبل دول الاتحاد ألفين من المهاجرين العالقين حاليا في أراضيها.

لكن ”بيلتا“ نقلت قول لوكاشينكو، يوم الاثنين، إنه لا يجد مفرا من أن تستقبل ألمانيا بعض المهاجرين، واشتكى من أن التكتل يتحاشى الاتصال مع مينسك حول الموضوع.

وأيضا تقضي خطة وضعتها روسيا البيضاء بأن تعيد نحو خمسة آلاف مهاجر آخرين إلى بلادهم، وأعيد نحو 400 عراقي إلى بلادهم في الأسبوع الماضي، في أول إجراء من نوعه منذ بدء الأزمة في آب/ أغسطس.