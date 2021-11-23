مجددا.. الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2021 11:56 صباحًا

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء متراجعة 5% بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في ”حرب الاستقلال الاقتصادية“ التي يخوضها.

وتراجعت الليرة إلى 11.9990 للدولار، وكانت الليرة سجلت في الساعة الـ07:44 بتوقيت غرينتش 11.8200 أمام الدولار.

وفقدت العملة 38% من قيمتها هذا العام بما في ذلك تراجع بلغ 17% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15%، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20%، وأشار إلى مزيد من الخفض.

وقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ سبتمبر/ أيلول.

وقال محللون إنه سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريبا.

وتؤثر على الأسواق أيضا تكهنات بشأن تعديل وزاري يشمل وزير المالية لطفي علوان.

ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن هذه السياسة في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وقال إن ”تشديد السياسة النقدية لن يخفض التضخم“.

وقال عقب اجتماع لمجلس الوزراء ”أرفض السياسات التي تؤدي إلى انكماش بلادنا وتضعفها وتحكم على شعبنا بالبطالة والجوع والفقر“، وهو ما أدى إلى تراجع الليرة في وقت متأخر من اليوم.

وخلال الاجتماع قال أردوغان إنه ”يفضل سعر صرف تنافسيا لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف“، وألقى باللوم أيضا في ضعف الليرة التركية على ما قال إنها مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.

وكانت الليرة فقدت ثلث قيمتها هذا العام وسجلت أضعف مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة عند 11.32، في ثامن جلسة على التوالي من التراجعات القياسية.