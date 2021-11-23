شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تترأس المجلس الوزاري العربي للسياحة 8 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد الدورة 24 للمجلس الوزاري العربي للسياحة حضوريًا برئاسة المغرب يومي 8 - 9 ديسمبر على أن يسبقها اجتماع الدورة 29 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم 7 ديسمبر 2021.

وأوضحت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الوزيرة مفوض الدكتورة دينا الظاهر، أن مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري يتضمن عددًا من القضايا منها، دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة ومناقشة برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية من خلال المنظمات العربية المعنية، ومقترح عقد مؤتمر وزاري سياحي عربي صيني، وإنشاء آلية للتعاون العربي الصيني، وهو مقترح مقدم من وزارة الثقافة والسياحة الصينية.

وأشارت إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن بندًا حول " دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة المستهلك للعمل على وضع سياسات مشتركة للنهوض بالقطاع السياحي، توسع مجال التمويل فــــي المشاريـــع السياحيــــة لتفـــادي الآثار السلبية على جائحة كورونا على اقتصاديات الدول العربية.

ولفتت الانتباه إلى أن المجلس الزواري سيناقش بند يتعلق بمبادئ عامة عربية (استرشادية) لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، ومناقشة دليل السياحة الميسرة وأهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحفيز الذكاء السياحي بما يسمح للسياحة العربية بإعادة الانطلاق بشكل تدريجي، وتسريع عملية الإنعاش الاقتصادي.

وأكدت الظاهر، أنه سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لفترة عامين (ديسمبر 2021- ديسمبر 2023) ومع مراعاة التوزيع الجغرافي للدول الأعضاء، ومن ثم يقوم أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب، بإنتخاب رئيس المكتب التنفيذي ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمدة عامين.