إثيوبيا ترحب بـ"اتفاق السودان".. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رحبت إثيوبيا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.



وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الإتفاق السياسي الذي وقع بالسودان يؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام.

وأشاد بيان الخارجية الإثيوبية، بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قائلة إن الحكومة الإثيوبية ترحب بهذا الاتفاق.

وأضافت أن إعادة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس وزراء السودان وتمكينه من تشكيل حكومته، خطوة جديرة بالثناء، كما تقدر الحكومة الإثيوبية عودة جميع مؤسسات الفترة الانتقالية ، وتوؤكد على جعل الإعلان الدستوري وثيقة الحكم الشرعية.

ويوم الأحد الماضي وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير لمنصبه.

وشمل الاتفاق على 14 بنداً كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد.

ونص الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في القصر الرئاسي بالخرطوم، ظهر الأحد، على إلغاء قرار قائد الجيش الأخير بشأن إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه.