بدء فعاليات قمة السوق المشتركة لدول «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية.. والسيسي يتسلم الرئاسة الدورية

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأت منذ قليل، فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا"، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وتسلم الرئيس السيسي الرئاسة الدورية لتجمع قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا".

وسلّم رئيس دولة مدغشقر، أندريه راجولينا، الرئيس السيسي، الرئاسة الدورية للتجمع، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن قمة تجمع الكوميسا المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.