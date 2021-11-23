شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عمليات إرهابية تستهدف العاصمة مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت قوات الأمن الصومالية عمليات إرهابية كانت تستهدف العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر أمنية أن جهاز المخابرات الصومالي نفذ عملية عسكرية في مدينة أفغوي التابعة لإقليم شبيلي السفلى اعتقل خلالها ثلاثة عناصر يتبعون مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مبينةً أن المقبوض عليهم متورطون في عمليات إرهابية حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تفجير ألغام أرضية في مقديشو.