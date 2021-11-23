شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار روسي على متن طائرة عائدة من شرم الشيخ إلى موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد موقع قناة "آر تي عربية" الروسية اليوم الثلاثاء بأنه جرى العثور في طائرة قامت برحلة جوية من شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية عن جثة روسي بالغ من العمر 48 عاما. وتم العثور على الجثة في مرحاض الطائرة.

وحسب المعلومات الأولية فإن سبب الوفاة هو الانتحار. وهبطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "إس 7" في مطار القاهرة حيث تم نقل الجثة إلى قسم أمتعة الركاب، ثم واصلت الطائرة رحلتها الجوية إلى سمارا.

وحسب أقرباء الرجل فإنه كان يعاني من مشاكل نفسية، وربما تفاقمت حالته على متن الطائرة.