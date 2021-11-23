كورونا حول العالم...5.159 ملايين وفاة و258 مليون إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 258.26 مليوناً، حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وزعت 7.42 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 258.268 مليونا، وأن عدد الوفيات بلغ 5.159 ملايين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي أعطيت حول العالم تجاوز 7.425 مليارات.