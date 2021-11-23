الإفراج عن محامي ترامب السابق.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفرجت محكمة اتحادية أمريكية، امس الإثنين، عن مايكل كوهين، الذي كان يوماً ما محامي الرئيس السابق دونالد ترامب الشخصي والقائم على ترتيب أموره الخاصة، في نهاية عقوبة بالسجن 3 سنوات جراء مخالفات مالية شابت حملة ترامب الانتخابية فضلاً عن جرائم أخرى.



وأبلغ كوهين 55 عاماً الصحفيين خارج المحكمة الجزئية في مانهاتن أنه سيظل تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، ويعتزم العمل مع سلطات إنفاذ القانون "لضمان محاسبة الآخرين عن أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبداً فوق القانون".

وبعد دقائق نشر على تويتر صورة لنفسه مبتسماً بينما يستعرض أوراق إطلاق سراحه.

وقال كوهين على تويتر إلى جانب صورته التي يظهر فيها شعره وقد غزاه الشيب ويرتدي سترة شتوية سوداء وسروالاً من الجينز الأزرق "هكذا تبدو الحرية أخيراً!".

كان كوهين، الذي مثل نفسه طوال الإجراءات الجنائية، قد أدين في ديسمبر(كانون الأول) 2018 بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل حملة ترامب والتهرب الضريبي إلى جانب مخالفات أخرى.