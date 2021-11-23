مع قرب اقتحام أديس أبابا.. آبي أحمد يعلن توجهه لساحة المعركة ضد جبهة تحرير تيجراي.. ويوجه رسالة لشعبه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه "سيتوجه إلى ساحة القتال ليقود المعارك ضد جبهة تحرير تيجراي".

يأتي هذا في الوقت الذي تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس أبابا، وسط أنباء عن اقتراب قوات جبهة تيجراي من السيطرة على مدينة دبر برهان، على بعد 130 كلم من العاصمة الإثيوبية.

وكتب آبي أحمد منشوراً عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قال فيه: "لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا.. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن.. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "المعاناة مستمرة.. نحن نمر بهذه المحنة وإثيوبيا ستفوز.. نحن الآن في المراحل النهائية لإنقاذ بلادنا، أعداؤنا يهاجموننا من الخارج والداخل".

وتابع: "حان الوقت للتضحية من أجل البلاد.. من الآن فصاعدا سوف أسير إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في الدفاع عن بلادنا".

وشدد على أن هزيمة إثيوبيا أمر لا يمكن تصوره، مؤكدا أنه ليس الوقت المناسب للجلوس مكتوفي الأيدي.

ودعا آبي أحمد الدول الإفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة مؤكداً أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وتضحياتهم.

يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر 2020 في إقليم تيجراي بين القوات الاتّحادية وجبهة تحرير شعب تيجراي المدعومة من جيش تحرير أورومو، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.