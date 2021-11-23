شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء تعديل لائحة قانون زراعة الأعضاء البشرية ورفع سن المتبرع بالكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.

ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى.

ونرصد الأسباب التي استند إليها التعديل :

- رصد العديد من حالات المتبرعين بالكلى بسن يزيد لـ 50 عاما، ويمكنهم التبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول سوى نص اللائحة الحالي.

- يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوى، بما يسهم فى الحفاظ على حياتهم.

- يؤدى تخفيض عدد حالات الغسيل الكلوى.

- فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الإتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الإتجار.