بالصور.. جامعة أسوان تحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

احتفل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة اسوان، بالتعاون مع مركز الإبداع والابتكار، بأسبوع ريادة الأعمال العالمي، في مركز إبداع مصر الرقمية بالحرم الجامعي بصحاري.

وقال الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، إن ريادة الأعمال لها أهمية كبيرة في خلق فرص عمل وتحسين الاقتصاد والعمل على تنمية المجتمع، كما تعد ريادة الأعمال حاضنة للابتكار تساهم في البحث والتطوير.

وأضاف الدكتور "عثمان" أن فعاليات الاحتفال تضمنت دورة تدريبية مكثفة عن التجارة الإلكترونية E-Commerce بالتعاون مع Zammit

و معسكر لريادة الأعمال Entrepreneurship Boot Camp بالتعاون مع Nubiavest ، والاحتفال بفرق الماراثون وتكريمهم.