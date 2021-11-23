خروج جميع مصابي "الوجبة المدرسية" من المستشفيات في أسيوط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خروج جميع المصابين في واقعة الوجبة المدرسية بمركزي البداري والقوصية وعددهم 52 مصابًا، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وزار محافظ أسيوط، عدد من طلاب بعض المدارس الابتدائية وذلك بمستشفى البداري المركزي للاطمئنان على حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وتابع محافظ أسيوط، إجراءات خروج التلاميذ من المستشفى برفقة ذويهم بعد تماثلهم للشفاء في واقعة "الوجبة المدرسية"؛ معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لهم والمتابعة المستمرة لنتائج التحقيق في الواقعة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بورود بلاغ من رئيس مركز البداري بنقل 46 تلميذًا من المرحلة الابتدائية بمدارس "الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير" في حالة إعياء إلى مستشفى البداري المركزي، فضلاً عن تلقي بلاغًا بوجود 6 حالات إعياء بين تلاميذ مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بالقوصية ونقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج.

وفي السياق، قرر المحافظ إيقاف صرف الوجبة المدرسية الحكومية للتلاميذ والطلاب في جميع مدارس المحافظة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وإلى حين وصول نتائج عينات البسكويت من وزارة الصحة.

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