إحالة أوراق 3 أشقاء للمفتي قتلوا عاملًا عمدًا في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنايات السويس، بإحالة أوراق قضية قتل عامل على يد 3 أشقاء إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدام المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس محكمة جنايات السويس، وعضوية المستشارين بهاء سلامة محمد خضر، ومصطفى رشاد محمود، وماجد حسني فوزي جيد، بسكرتارية محمد مصطفى.

وتعود وقائع القضية رقم 1044 جنايات فيصل لسنة 2021 إلى مطلع العام الجاري، إذ قتل المتهمين "محمد .م" وشقيقيه "منصور وناصر"، المجني عليه محمود سليمان، وحازوا وأحرزوا ذخائر واستعرضوا القوة ومارسوا أعمال البلطجة ضد المجني عليه سالم سيد.