إسرائيل: زيادة رواتب الجنود بنسبة 50 بالمائة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن وزارتي الدفاع والمالية قررتا زيادة رواتب الجنود بنسبة 50 بالمائة ابتداء من يناير 2022.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن “الجيش هو ضمانة لأمن إسرائيل، وعلينا أن نعتز بالجنود الذين يخدمون فيه”، لافتا إلى أن “هؤلاء الجنود هم مصدر قوة جيش الدفاع الإسرائيلي، والعناية بهم هي واجبنا”.

ويأتي الاقتراح كجزء من برنامج واسع لتحسين معاملة الجنود منذ تجنيدهم وحتى بعد تسريحهم من الخدمة.

وتشمل الأجزاء الأخرى من هذا البرنامج زيادة الدعم الاقتصادي للجنود المنفردين والجنود الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية.

وقال كوخافي “سنواصل العمل لضمان ظروف خدمة مناسبة ودفع رواتب مناسبة لجنود الجيش الإسرائيلي”. وأضاف “أشكر وزيري الدفاع بني غانتس والمالية أفيغدور ليبرمان على قرارهما وعملهما من أجل تحسين رفاهية جنودنا”.

من جهته، علق غانتس على القرار، قائلا: “اليوم نتخذ قرارا ينصف أولئك الذين يخدمون في الجيش، وستكون له تداعيات مهمة على بناء القوة في جيش الدفاع الإسرائيلي واستمرار وجوده كجيش للشعب”.