بالفيديو: احتجاجات عنيفة في اسبانيا على ارتفاع التضخم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 37 دقيقة

شهدت احتجاجات خبراء المعادن في مقاطعة قادس الإسبانية، اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في حي بازان في سان فرناندو.

وأقام عمال المعادن في قادس حواجز في الشوارع للاحتجاج على ارتفاع التضخم الذي أدى إلى تقليص رواتبهم، وحاول المتظاهرون مرة أخرى قطع وصول الجسر إلى حوض بناء السفن “Navantia” في سان فرناندو، هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المصنع، واستخدم المحتجون هذا الإجراء أيضا يوم السبت الماضي، في حين أن هذه المرة المتظاهرين قوبلوا بانتشار ضخم لضباط الشرطة بهدف ضمان وصول العمال إلى المصنع، وفق موقع “euroweeklynews”.

وبحسب ما نقل الموقع، فقد انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء حي بازان، وانتشرت الشرطة في المنطقة، لكن أضرمت النيران في المتاريس والحاويات وتركت تحترق، وقد أثر هذا على حركة المرور في بعض الأحيان.

هذا وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استخدام سلطات إنفاذ القانون الإسبانية عربة مدرعة خلال مواجهة أعمال شغب.

وبحسب مصادر نقابية، اضطرت الحافلات التي كانت تحاول جلب العمال إلى المصنع إلى الدوران بسبب الاشتباكات، وبدأت الحافلات في إعادة الموظفين إلى منازلهم مرة أخرى.

يأمل أنطونيو مونتورو سكرتير الاتحاد العام للعمال “فيكا”، أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا، إذ يكلف الإضراب العمال والشركات ثمنا باهظا.