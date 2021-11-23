شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 10 درجات وتساقط الثلوج بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات إلى ما دون الصفر في أجزاء من كوريا الجنوبية اليوم، مع تساقط الثلوج في عدد من المناطق أيضًا.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، أن درجات الحرارة انخفضت إلى 3.7 درجات مئوية تحت الصفر في سيئول، وإلى أقل من 5 درجات مئوية تحت الصفر في الجزء الشمالي من إقليم كيونغكي, وفي المناطق الوسطى الأخرى وإقليم كيونغ سانغ الشمالي انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وصدرت تحذيرات من موجة البرد في إقليم كانغ وون، وأجزاء من إقليمي كيونغ سانغ الشمالي والجنوبي، ومدينتي بوسان وأولسان بسبب الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة, متوقعةً تساقط الثلوج في الجزء الشرقي من إقليم جولا الشمالي، والجزء الجنوبي الغربي من إقليم كيونغكي، وإقليم تشونغ تشيونغ.