بالفيديو.. منتج مسلسل 'باب الحارة' يفجر مفأجاة بشأن الاجزاء الجديدة – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - قال المنتج محمد قبنض أن المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" سيستمر بأجزاء جديدة حتى تتجاوز العشرين جزءاً.

وأشار قبنض في تصريحاته لقناة "فوشيا" إلى وجود تغييرات في شخصيات المسلسل والمخرج وكل كادر العمل بشكل دائم، باستثناء الكاتب مروان قاووق.

وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك شخصية لن يتخلى عنها قبنض في أجزائه القادمة، أشار إلى أنه لاتوجد شخصية ثابتة، وأضاف: "يلي إلو لزمة بيضل ويلي مالو لازمة بيروح عبيته".

وأكد قبنض أن العمل سيصبح عالمياً وسيشارك فيه ممثلون من دول عربية منها لبنان، ثم الأردن ومن بعدها السعودية.

وأشار إلى أنه يمنع انضمام أي فنانة خضعت لحقن "البوتوكس"، إلا إذا كانت قد نفخت بطريقة وصفها بالـ"معلمية".