انت الان تتابع خبر بلاسخارت تقدم إحاطة لمجلس الأمن عن الأوضاع في العراق - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من المقرر أن تقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، عصر اليوم، بشأن الأوضاع الجارية في العراق.