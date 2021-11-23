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6404 إصابات و70 وفاة جديدة بكورونا بإيطاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

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أظهرت البيانات الإيطالية امس تسجيل 6404 إصابات و70 وفاة جديدة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن العدد الإجمالي بلغ 4 ملايين 932 ألفا و91، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 133 ألفا و247.

 

أما المتعافون منذ انتشار الفيروس فارتفع عددهم إلى 4 ملايين 647 ألفا و330، بعد شفاء 3 آلاف و579 بين أمس واليوم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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