6404 إصابات و70 وفاة جديدة بكورونا بإيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت البيانات الإيطالية امس تسجيل 6404 إصابات و70 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن العدد الإجمالي بلغ 4 ملايين 932 ألفا و91، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 133 ألفا و247.

أما المتعافون منذ انتشار الفيروس فارتفع عددهم إلى 4 ملايين 647 ألفا و330، بعد شفاء 3 آلاف و579 بين أمس واليوم.