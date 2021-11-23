بعد لقاء نظيره الفرنسي.. رئيس وزراء بلجيكا يخضع للحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل الإعلام البلجيكية بأن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو خضع للحجر الصحي بعد لقاء نظيره الفرنسي جان كاستيكس، الذي تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.



ونقلت إذاعة VRT البلجيكية عن المتحدث باسم دي كرو قوله إن رئيس الوزراء سيخضع لفحص كورونا يوم الأربعاء، وسيبقى في الحجر الصحي.

وإضافة إلى رئيس الوزراء، سيدخل 4 وزراء آخرين الحجر الصحي، وهم وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعدل الذين شاركوا في الاجتماع مع الوفد الفرنسي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قد أعلن إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحي.