شكرا لقرائتكم خبر عن مدمرة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبحرت سفينة حربية أمريكية مجددا عبر مضيق تايوان، الذي يشهد توترا شديدا، اليوم الثلاثاء في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطا اعتياديا لكنه يثير دوما حفيظة الصين التي تعتقد حكومتها أن واشنطن تحاول إثارة التوترات الإقليمية.

وقالت البحرية الأمريكية إن المدمرة ميليوس وهي ضمن فئة مدمرات أرلي بيرك التي تحمل صواريخا موجهة قامت "بعبور اعتيادي عبر مضيق تايوان" في منطقة المياه الدولية وفقا لما ينص عليه القانون الدولي.

وأضافت أن "مرور السفينة عبر مضيق تايوان يوضح التزام الولايات المتحدة بنهج العبور الحر والمتاح للجميع بين المحيطين الهندي والهادي. الجيش الأمريكي يطير ويبحر ويقوم بعملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الصين.