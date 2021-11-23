شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 45 شخصا على الأقل في حادث حافلة في «بلغاريا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير بوزارة الداخلية إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في بعد اشتعال النيران في حافلة تحمل لوحات من مقدونيا الشمالية على طريق سريع في غرب بلغاريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس إدارة السلامة من الحرائق في وزارة الداخلية البلغارية نيكولاي نيكولوف لقناة (بي.تي.في) التلفزيونية الخاصة ان الضحايا بينهم عدد من الأطفال وإنه جرى نقل سبعة مصابين بحروق إلى مستشفى للحالات الطارئة في العاصمة صوفيا.