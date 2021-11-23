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إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس مساء أمس الاثنين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وتم تعديل جدول عمل كاستيكس، حيث سيباشر مهامه من المنزل لمدة عشرة أيام سيخضع خلالها للحجر الصحي.

 

وكان كاستيكس قد عاد إلى باريس أمس بعد زيارة إلى بروكسل التقى خلالها بنظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو.

 

وعلم كاستيكس فور عودته إلى باريس بإصابة إحدى بناته الثلاث بالفيروس، وهو ما استدعى خضوعه لاختبار الكشف عن الإصابة فورا قبل أن تؤكد النتيجة إصابته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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