باول مرشح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح جيروم باول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، (البنك المركزي) لفترة ثانية. ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا الترشيح. ومن المتوقع أن يقابل الاستمرار المحتمل لباول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل إيجابي في الأسواق. يذكر أن باول (68 عاما)، يقود البنك المركزي في أقوى اقتصاد في العالم منذ فبراير 2018. كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عين باول لفترة ولاية مدتها أربعة أعوام، ويشغل باول عضوية مجلس البنك المركزي منذ عام 2012.



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