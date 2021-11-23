روسيا ترسل صورا لانفجار مرفأ بيروت

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن موسكو زودت بيروت بصور التقطتها الأقمار الصناعية يوم انفجار المرفأ. وقال لافروف، بعد أن أجرى محادثات مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب في موسكو الإثنين، إن روسيا أرسلت إلى لبنان صورًا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه يوم الرابع من أغسطس 2020. وأضاف في تصريحات للصحفيين: «بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا الإثنين مواد أعدتها روسكوزموس.. صورًا بالأقمار الصناعية، ونأمل أنها ستساعد في التحقيق في أسباب ذلك الحادث. القضية تحظى الآن باهتمام جاد جدًا في لبنان ونأمل أن يتسنى إنهاؤها»، وفقًا لرويترز. وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه بحث كذلك مع نظيره اللبناني إمكانية مشاركة شركات روسية في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الانفجار. ولم يذكر وزير الخارجية الروسي أي شركات يمكن أن تشارك.وكانت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» قالت الأسبوع الماضي إنها وافقت على تقديم الصور بموجب طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون.



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