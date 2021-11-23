“الكهرباء مقابل الماء”.. إشادة أمريكية بتوقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والأردن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:10 صباحاً - وقعت إسرائيل والإمارات والأردن، “إعلان نوايا”، يهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه، من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وتأثيراته على أمن الطاقة والمياه في المنطقة.

من جهته قال المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، الاثنين، “إننا اليوم نتخذ خطوة أخرى إلى الأمام بمشروع محدد لا يعزز فقط إمكانات التعاون الإقليمي، ولكنه يعالج أيضا التحدي الأمني الأكثر إلحاحا في العالم، وهو أزمة المناخ”، وذلك في تعليقه “إعلان نوايا” وقعته إسرائيل والإمارات والأردن.

وأعرب كيري عن دعمه للمبادرة الإقليمية “مشروع الازدهار”، مشيرا إلى أنه “يمكننا العمل عبر الخطوط التي قسمتنا تاريخيا، وأنه يمكننا بناء روابط اقتصادية عملية لها تأثير يتجاوز حجم مشروع الازدهار الذي أعلن عنه اليوم من دبي”.

وقال كيري إن الولايات المتحدة “تقدر حقيقة أن المنطقة بحاجة إلى توسيع إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة”.

وأضاف أن هناك “الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”، معبرا عن تطلعاته إلى “العمل مع جميع الشركاء الراغبين في المضي قدما في مستقبل أكثر ازدهارا على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.

وجرى توقيع الإعلان، بحضور كيري، وسلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

ووقع على الإعلان، مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ومحمد النجار، وزير المياه والري الأردني، وكارين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية.

وجرت المراسم في معرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الاتفاق هو “إعلان نوايا” يتضمن مشروعا واحدا مؤلفا من محورين، وهما برنامج “الازدهار الأخضر”، ويشمل تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، على أن يتم تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل.

والمحور الثاني هو برنامج “الازدهار الأزرق” الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مياه مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يبدأ العمل في دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع في عام 2022.

وكان موقع أكسيوس الأميركي قد نقل عن مسؤولين أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، ستتولى بناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية.

و”مصدر” هي شركة مملوكة لصندوق مبادلة للاستثمار، التابع لإمارة أبوظبي.

وستوفر مزرعة الطاقة الشمسية الممولة من الإمارات، الطاقة المتجددة لإسرائيل، التي ستبني بدورها محطة تحلية مياه للأردن على أراضيها قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتحتاج إسرائيل للطاقة النظيفة، لكنها لا تملك الأراضي المناسبة لإنشاء مزارع طاقة شمسية بعكس جارتها الأردن، مما دفع كيري إلى التوسط في المحادثات التي وصلت لصيغتها النهائية، الثلاثاء الماضي.

في المقابل، يحتاج الأردن إلى المياه، ولكن يمكنه بناء محطات التحلية في الجنوب النائي من البلاد، في حين أن الساحل الإسرائيلي أقرب للمراكز السكانية الكبيرة في الأردن.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد محادثات سرية بين الحكومات الثلاث وصلت لمرحلة الجدية في سبتمبر وتبلورت إلى مسودة اتفاق خلال أكتوبر.