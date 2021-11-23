شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر من السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين بعدم السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلدين.

ورفعت المراكز الأمريكية مستوى التحذير بالنسبة للبلدين إلى "المستوى الرابع: مرتفع للغاية"، داعية الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى هناك.

وبشكل منفصل، خفضت المراكز تحذيراتها بشأن السفر المتعلقة بكوفيد-19 إلى كل من إسرائيل وأروبا والجزر العذراء الأمريكية وكوراكاو وجوادلوب إلى "المستوى الثالث: منخفض" من المستوى الرابع.