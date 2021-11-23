الارشيف / اخبار العالم

نشاط مكثف لهدى عمار نائبة التنسيقية فى دائرتها بالإسكندرية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لهدى عمار نائبة التنسيقية فى دائرتها بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثبت نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم جدارتهن في الحياة البرلمانية، وأنهن قادرات على طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا المحورية، وعلى تولى المناصب القيادية، و تمتعها بالخبرة والكفاءة العالية على التعامل والاشتباك مع كافة القضايا من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

ومن بين نائبات التنسيقية، النائبة هدى عمار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تحرص دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، والتواجد دائما بمقر خدمات المواطنين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أجرى مكتب النائبة هدى عمار جولة ميدانية في المناطق الشعبية بالإسكندرية وخاصة بمنطقة الدخيله في ظل الأمطار الشديدة التي شهدتها المحافظة، وتابع سحب تراكمات الأمطار من الشوارع .

b01b311c-c64d-4c3b-b6f2-be8fe013d45f

 

2fef3b8c-6f91-45ab-82fe-847e2835b4e9

 

8c22720a-3c20-4a97-998f-8b5c85d41988

 

949355ac-bfe9-4c76-b0ab-153571998153

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا