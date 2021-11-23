شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لهدى عمار نائبة التنسيقية فى دائرتها بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثبت نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم جدارتهن في الحياة البرلمانية، وأنهن قادرات على طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا المحورية، وعلى تولى المناصب القيادية، و تمتعها بالخبرة والكفاءة العالية على التعامل والاشتباك مع كافة القضايا من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

ومن بين نائبات التنسيقية، النائبة هدى عمار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تحرص دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، والتواجد دائما بمقر خدمات المواطنين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أجرى مكتب النائبة هدى عمار جولة ميدانية في المناطق الشعبية بالإسكندرية وخاصة بمنطقة الدخيله في ظل الأمطار الشديدة التي شهدتها المحافظة، وتابع سحب تراكمات الأمطار من الشوارع .