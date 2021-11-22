دراسة: إيران تتخوف من انفصال أكرادها بتشجيع من إقليم كردستان العراق‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت دراسة إيرانية عن تخوف طهران من دور محتمل لإقليم كردستان العراق في تشجيع الأقلية الكردية الإيرانية على الانفصال.



وقالت الدراسة المنشورة مؤخراً في مجلة ”الدراسات الدولية“ المدرجة في وزارة العلوم الإيرانية إن ”إقليم كردستان العراق تحول إلى تهديد شامل ضد الجمهورية الإسلامية، وذلك على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية“، على حد وصفها.

وذكرت الدراسة التي جاءت بعنوان ”آثار استقلال إقليم كردستان العراق على انسجام المناطق الكردية في إيران“، أن ”كردستان العراق يعزز الاتصالات الخارجية للمناطق الكردية في إيران، ما يؤدي إلى تشكيل حركات مقاومة ثقافية تعمل على إحياء القومية الكردية“.