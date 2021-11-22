الإفراج عن محامي ترامب السابق مايكل كوهين بعد 3 سنوات في السجن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفرجت محكمة اتحادية أمريكية يوم الإثنين، عن مايكل كوهين، محامي الرئيس السابق دونالد ترامب.



جاء ذلك، في نهاية عقوبة بالسجن ثلاث سنوات قضاها كوهين، جراء مخالفات مالية شابت حملة ترامب، الانتخابية فضلا عن جرائم أخرى.

وأبلغ كوهين، الصحفيين خارج المحكمة الجزائية في مانهاتن، أنه سيظل تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، ويعتزم العمل مع سلطات إنفاذ القانون ”لضمان محاسبة الآخرين عن أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبدا فوق القانون“، حسما ذكرت ”رويترز“.