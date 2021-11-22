شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد اتفاق للإفراج عنه.. الأسير الفلسطيني الفسفوس ينهي 131 يوما من الإضراب عن الطعام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أنهى الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس، مساء يوم الإثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأه قبل 131 يوما؛ احتجاجا على اعتقاله الإداري.



وجاء تعليق الإضراب إثر اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه قبل نهاية الشهر المقبل، بحسب الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه.

وقال عبد ربه إن ”الفسفوس، الذي يعتبر أقدم أسير مضرب عن الطعام في الوقت الحالي، قرر إنهاء إضرابه عن الطعام باتفاق مع السلطات الإسرائيلية“.