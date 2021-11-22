شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس.. اعتصام مفتوح لجرحى الثورة أمام مقر الرئاسة للمطالبة بعلاج مجاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

نفذ جرحى وأهالي ضحايا الثورة التونسية يوم الإثنين، اعتصاما مفتوحا أمام مقر قصر الرئاسة التونسية في قرطاج، مشددين على أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا إذا استجاب الرئيس قيس سعيد، لمطلبهم.



ويطالب المحتجون بمنحهم بطاقات علاج مجاني، مستنكرين ما أسموه ”مماطلة“ السلطات في هذا الشأن على امتداد 10 أعوام.

وبدأ الأمر بتحرك احتجاجي أمام القصر تحول إلى اعتصام مفتوح على بعد أمتار فقط من مقر الرئاسة التونسية في ضاحية قرطاج.