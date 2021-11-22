شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا البيضاء‭:‬ لا نريد مواجهة ونطالب الاتحاد الأوروبي باستقبال بعض المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، إن بلاده ”لا تسعى لمواجهة مع بولندا“، لكنها تريد أن يستقبل الاتحاد الأوروبي ألفين من العالقين على حدودها.



جاء ذلك بعد أن حذرت بولندا من أن التوترات بسبب المهاجرين يمكن أن تشتعل.

ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء باستقدام آلاف الأشخاص جوا من الشرق الأوسط ودفعهم إلى العبور إلى أراضيه عبر بولندا وليتوانيا ولاتفيا؛ ردا على عقوبات أوروبية.