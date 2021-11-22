شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة العادلى تشارك فى فعاليات المسابقة البحثية الأولى لمنتدى السياسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى فعاليات المسابقة البحثية الأولى لمنتدى السياسات العامة، وعقد الفريق البحثي لجامعة أسيوط عدة مُقابلات بحثية في إطار إعداد ورقة سياسات بعنوان "نحو تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية المصرية"، وذلك مع عدد من رؤساء وقيادات وكوادر الأحزاب السياسية بمقاراتها المركزية في القاهرة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طورت لجانها إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين فى المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر ألا يكون العضو أسير مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية فى اختيار الموضوعات بدون قيود.

وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات.

وتعد "السياسات العامة" واحدًا من المنتديات التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التى اعتمدتها التنسيقية خلال الفترة الماضية، ويستهدف منتدى السياسات العامة، دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة والرى وغيرها من الملفات، وذلك بهدف مناقشة الحلول التى من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.