شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هدى عمار تتحدى الطقس بالإسكندرية وتتابع سحب المياه من الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثبت نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم جدارتهن في الحياة البرلمانية، وأنهن قادرات على طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا المحورية، وعلى تولى المناصب القيادية، و تمتعها بالخبرة والكفاءة العالية على التعامل والاشتباك مع كافة القضايا من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

ومن بين نائبات التنسيقية، النائبة هدى عمار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تحرص دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، والتواجد دائما بمقر خدمات المواطنين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أجرت النائبة هدى عمار جولة ميدانية في المناطق الشعبية بالإسكندرية في ظل الأمطار الشديدة التي شهدتها المحافظة، وتابعت سحب تراكمات الأمطار من الشوارع .