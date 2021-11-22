شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مستقبل وطن يرسل قافلة مساعدات لمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل حزب مستقبل وطن قافلة مساعدات إلى أهالى محافظة أسوان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من أهالى محافظة أسوان نتيجة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة.

وقدمت القافلة فى يومها الأول كافة المساعدات الحياتية من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحقائب دراسية على أهالى عدد من القرى المضارة على أن تستمر تلك المساعدات حتى تغطى كافة المناطق المتضررة بمحافظة أسوان.