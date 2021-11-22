شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يتقدم ببيان عاجل بسبب أحداث غرق مناطق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل لوزيرى الاسكان والمرافق والتنمية المحلية بسبب أحداث غرق العديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية وعدم البدء فى إنشاء شبكة صرف الأمطار مما أدى لغرق مناطق عديدة بمحافظة الإسكندرية وتضرر الأهالى وصعوبة التنقل.

وقال النائب محمد إسماعيل إنه استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه تقدم بالبيان العاجل إلى وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن عدم البدء فى إنشاء شبكة صرف الأمطار مما أدى لغرق مناطق عديدة بمحافظة الإسكندرية وتضرر الأهالى وصعوبة التنقل وذلك لوصول شبكة الصرف الصحى لسعة التشغيل القصوى وعدم تحملها كميات الأمطار الكبيرة نظرا للتغيرات المناخية.

وتابع:" وعلى سبيل المثال لا الحصر الأماكن التى تضررت من الأمطار وينجت، باكوس، كوبرى الإبراهيمية، سور نادى سبورتنج، شارع 45، شارع أبو قير، المندرة، كوبرى أبيس، كوبرى كليوبترا، سموحة "، مطالبا بمناقشة البيان العاجل فى الجلسة القادمة لأهمية الموضوع.



