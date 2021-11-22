تحويلات جامعة الأزهر.. فتح الباب لـ3 فئات من الطلاب الثلاثاء (شروط وتفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر، إعادة فتح باب التحويلات وإعادة القيد للمرة الأخيرة، لثلاث فئات من الطلاب، غدا، بناءً على موافقة الدكتور محمد المحرصاوي، ولمدة أسبوع.

ونص القرار الذي حصل "الخليج 365" على نسخ منه على فتح باب التحويلات للفئات التالية:"إعادة القيد- سنوات سابقة -معادلات"، للمرة الأخيرة.

ونص القرار على ضرورة مراعاة الضوابط التالية:

ـ استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها، عام حصول الطالب على الثانوية الأزهرية.

- بالنسبة للبنات:

ـ التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر للحد الأدنى للقبول مراعاة لتقليل الاغتراب.

ـ نقل القيد بين الكليات أو الشعب غير المتناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبول، عام حصولها على الثانوية الأزهرية.

ـ التحويل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة "فصول الفيوم"، وكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة "شعبة الشريعة والقانون"، يكون من الشعب المتناظرة فقط.

- يتم التحويل بين الكليات بعد سداد الرسوم المقررة للتحويل وموافقة عميدي الكليتين، على ألا يتم التحويل إلا بعد موافقة الإدارات التعليمية المختصة بالتحويلات، للمراجعة والاعتماد من رئيس الجامعة.

وأغلقت جامعة الأزهر، باب تقليل الاغتراب للطالبات الجدد في الـ 16 من نوفمبر الجاري، بعد فتحه لعدة أيام.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن باب تقليل الاغتراب يكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناطرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيُّد بالحد الأدنى؛ تقليلا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناطرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيُّد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

وأوضحت ان الكليات التي لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا يتضمَّن هذا القرار الكليات العملية.

ويشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رُشحت لها، مع استيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم؛ حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها؛ تقليلا للاغتراب، واستيفاء موافقة عمداء الكليات، ولا يعتبر قرار التحويل ساريا إلا بعد اعتماد رئيس الجامعة.