سيف الإسلام يطل على الليبيين من تويتر

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أعلنت إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدة تجاوز عدد المترشحين الأحد 22 نوفمبر تشرين الثاني، الـ80 مترشحا.
وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بعدما تقدم المستشار عقيلة صالح بأوراق ترشحه السبت.
ومن أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراقها للترشح: المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق.
يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات، قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري، وحتى الـ 22 من الشهر نفسه.
سيف الإسلام
كما جدد المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا سيف الإسلام القذافي دعوته إلى الليبيين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية.وكتب، في أول تغريدة له بمنصة «تويتر»، بعد إعادة فتح حسابه الذي أُغلق لأيام: «من أجل أن تستعيد ليبيا سيادتها الوطنية وإرادتها الحرة، وتحافظ على وحدتها، وتتجه للبناء وتعويض ما فاتها، سارعوا لتسلم بطاقاتكم الانتخابية، ولا تفوتوا الفرصة».
قد أغلقت منصة «تويتر» في 18 نوفمبر الجاري حساب سيف الإسلام، بعد ساعات من فتحه.
ودعا سيف الإسلام، الأربعاء الماضي، الشعب الليبي إلى الإقبال على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، نظرا إلى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.
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