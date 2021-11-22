بوتين ودراغي يبحثان قضية المهاجرين

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: «تمت مناقشة الوضع على حدود بيلاروس مع دول الاتحاد الأوروبي بالتفصيل، ولفت بوتين على وجه الخصوص، إلى انتهاكات بولندا الممنهجة للالتزامات الدولية بحماية حقوق اللاجئين، وحقائق المعاملة القاسية للمهاجرين».
وأضاف: «الجانبان شددا على ضرورة التحرك العملي بين الاتحاد الأوروبي ومينسك من أجل تسوية مبكرة للأزمة وفقا لقواعد القانون الإنساني».
وتابع: «بحث الزعيمان أيضا، الاتصالات الهاتفية الأخيرة التي أجراها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل».
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