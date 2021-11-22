ولي العهد يتلقى اتصالا من نظيره الكويتي

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، أمس، من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ونقل الشيخ مشعل الصباح خلال الاتصال بولي العهد تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وقد اطمأن ولي العهد على صحة سمو أمير الكويت، وتمنى له دوام الصحة والعافية. كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



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