ترمب يحصل على الحزام الأسود

وتعهد بهذه المناسبة بارتداء الزي الخاص بهذه اللعبة القتالية في الكونجرس الأمريكي، إذا عاد مجددا إلى البيت الأبيض. ويعد حزام دان الأسود التاسع أعلى مستوى، يمكن أن يصل إليه المحترفون في مثل هذا النوع من فنون القتال للدفاع عن النفس. وزار لي دونج، رئيس هذه الأكاديمية ترمب في منزله بمنتجع «مار إيه لاغو» لمنحه الحزام الأسود، وشهادة فخرية في هذه اللعبة. وأعرب ترمب بهذه المناسبة عن سعادته بتسلم هذه الشهادة الفخرية، مشيرا إلى أن التايكوندو، فن قتالي رائع لحماية النفس في هذه الأوقات.
ولفت موقع «فيدليلي» إلى أن حصول ترمب على الدان التاسع في التايكوندو، يجعله يشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس الرتبة، في مثل هذه الألعاب القتالية، مشييرا إلى أن بوتين حصل على الحزام الأسود وأصبح من المتخصصين الكبار في هذه الفنون في عام 2013.
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