وزير الإعلام اليمني: مطار صنعاء تحول لثكنة لـ “حزب الله” وإيران!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 8 ثواني

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الفيديو الذي رفع تحالف دعم الشرعية السرية عنه يؤكد تحويل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار صنعاء لثكنة عسكرية تضم ورش تركيب وتجهيز صواريخ بمشاركة خبراء من حزب الله وإيران، واستخدام المليشيا طائرات الأمم المتحدة لمحاكاة سيناريو اعتراض وتدمير في تهديد خطير لسلامة الطائرات وأطقمها.

وأضاف الإرياني أن المليشيا الحوثي الإرهابية اتخذت منذ انقلابها، المقار الحكومية والمنشآت المدنية والحيوية “مطارات، موانئ” والأحياء السكنية والمنازل والمساجد والأسواق أوكارا لتخزين الأسلحة وإدارة أنشطتها الارهابية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم التمترس بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي باتخاذ موقف واضح من ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية من تمترس بالأعيان المدنية والمدنيين، واتخاذ المنشآت الحيوية لأغراض عسكرية، وتعريض حياة طواقم الأمم المتحدة والمنظمات الاغاثية للخطر، والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب.