مباحثات لتفعيل التعاون العسكري المشترك لدول الخليج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 30 دقيقة

بحث وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الـ18، اليوم الإثنين، تفعيل التعاون العسكري المشترك ومتابعة جميع الأمور التي من شأنها توثيق التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في دول المجلس.

وافتتح في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الإثنين، المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ورفع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، علم القيادة العسكرية الموحدة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وترأس الاجتماع وزير شؤون الدفاع في البحرين الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين المساعد للشؤون العسكرية في المجلس اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.

ولفتت الوكالة إلى أن إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة جاء بمباركة قادة دول مجلس التعاون “إيماناً منهم بروابط التلاحم بين دول المجلس، وإدراكاً لأهمية العمل الدفاعي الخليجي المشترك بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها”.

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بهدف الاستمرار في توحيد كافة الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة.