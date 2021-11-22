تحذير أصفر اللون.. تلوّث الهواء يخنق “طهران”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - حذر رئيس مجموعة الصحة الجوية في وزارة الصحة عباس شاهسوني، أمس، أن «طهران هي المدينة الأكثر تلوثاً في البلاد، وجميع سكانها تأثروا بتلوث الهواء»، مردفاً: «نحن الآن في حالة طوارئ، ووفقاً للتعليمات، يجب تقليل ساعات عمل الموظفين، وأن يكون العمل عن بعد»، حسمل نشرت صحيفة القبس الكويتية.

وفي مقابلة له مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) ذكر شاهسوني أنه «وفق التوقعات الخاصة بالطقس والجفاف، سيزداد تلوث الهواء في طهران خلال الأشهر المقبلة»، مردفاً أن «العديد من الدراسات حول العالم أظهرت وجود صلة بين التعرض لتلوث الهواء وأمراض فيروس كورونا والموت التاجي».

وكشف أن تلوث الهواء في طهران تسبّب عام 2020 بوفاة 3751 شخصاً، مضيفاً أنه «خلال العام الماضي كانت مدن طهران وزابل والأهواز وأصفهان ومشهد أعلى تركيزاً للجسيمات العالقة».

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه «عملياً لن يحدث أي شيء إيجابي حتى يتم تطبيق قانون الهواء النظيف. مشكلة تلوث الهواء تتكرر كل عام، واقتراحنا المحدد هو تنفيذ القانون النظيف والقوانين ذات الصلة، فمثل هذا القانون سيقلل تركيز ملوثات الهواء، وسيؤدي إلى خفض عدد الوفيات والأمراض التي تعزى إلى تلوث الهواء»، موضحاً أن «المصادر المتنقلة وسيارات الديزل والدراجات النارية تلعب الدور الأكبر في زيادة تركيز تلوث الهواء».

تحذير أصفر

وبالتزامن مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة في البلاد، منذ بداية هذا الأسبوع، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإيرانية «تحذيراً أصفر اللون» بشأن زيادة تلوث الهواء في طهران وأصفهان ومشهد وأراك وكرج، داعية المواطنين إلى تجنّب الازدحام غير الضروري في هذه المناطق.

وفي يناير 2020، تجاوز مؤشر التلوث في بعض مدن إيران، بما في ذلك طهران وأصفهان، الحالة الحمراء، ووصل في بعض المناطق إلى «الحالة البنفسجية»، ما يعني أنه غير صحي أبداً.

من جانبها، حذرت منظمة الطوارئ في طهران من زيادة تلوث الهواء في العاصمة، داعية إلى ضرورة الوقاية من هذه المشكلة في الأيام المقبلة.

وقالت المنظمة: «في حال تلوث الهواء استخدم الخضار الطازجة والحليب والأطعمة الأخرى التي تحتوي على مضادات الأكسدة في وجبتك»، كما نصحت الرياضيين بحظر ممارسة الرياضة في الهواء الطلق والنشاط البدني الشاق.

وفي مايو الماضي، أفاد محمد صادق حسنوند، رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء في جامعة طهران، بأن 40 ألف شخص يموتون قبل الأوان في إيران، كل عام، بسبب تلوث الهواء.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «خبر أون لاين»، فإن «طهران احتلت المرتبة السادسة في العالم في التلوث بعد مدن نيودلهي وكلكتا في الهند، ودكا عاصمة بنغلاديش، ولاهور الباكستانية، وكابول الأفغانية».

ما أسباب التلوث؟

وفق الخبراء، فإن مشكلة تلوث هواء طهران تعود إلى عوامل طبيعية لها علاقة بموقع المدينة الجغرافي، إضافة الى ظواهر طبيعية أخرى، وأسباب يلعب الإنسان فيها دوراً كبيراً، وهي كالتالي:

1 – أسباب جغرافية لا يمكن التحكم بها، إذ إن طهران مُحاطة بسلسلة جبلية من ثلاث جهات، إضافة إلى أن سرعة الرياح منخفضة، الأمر الذي لا يسمح بحركة ذرات الهواء المعلقة، وترتفع نسب التلوث شتاء، بشكل خاص، بسبب تراكم الغيوم فوق المدينة المنخفضة نسبياً.

2 – أسباب بشرية يمكن حصرها في وجود قرابة 15 مليون شخص في العاصمة، وأكثر من 4 ملايين سيارة تسير في شوارعها، إضافة إلى نحو 8 ملايين دراجة نارية تطلق عوادمها دخاناً ملوثاً للبيئة بنسبة تعادل ضعفَي ما تطلقه عوادم السيارات.

3 – أسباب صناعية، حيث يتمركز نحو 20 بالمئة من المعامل والمصانع غربي طهران، بمساحة تقدر بواحد في المئة فقط من المدينة كلها، وعادة ما تهب الرياح من جهة الغرب إلى الشرق، ما يساعد على تجمع الذرات الملوثة في أجواء طهران.