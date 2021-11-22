بعد سلسلة وعكات صحية... الملكة إليزابيث الثانية تحضر حفل عمادة اثنين من أولاد أحفادها

لندن: حضرت الملكة إليزابيث الثانية مراسم عماد اثنين من أولاد أحفادها الأحد، في ثاني ظهور لها في أقل من أسبوع بعدما قامت بإلغاء عدة فعاليات الشهر الماضي لأسباب صحية.

وظهرت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً مرتدية سترة باللون الأخضر الفاتح وقبعة داخل سيارة رانج روفر في طريقها لحضور مراسم عماد في كنيسة جميع القديسين في وينسدور جنوب غرب لندن.

يأتي ذلك بعد أيام على لقاء ثنائي عقدته الأربعاء مع أعلى ضابط عسكري بريطاني، رئيس الأركان البريطاني نيك كارتر، في أول ظهور علني لها منذ أسابيع بعد سلسلة وعكات صحية.

لم تحضر الملكة مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحروب السنوية الأحد بسبب «آلام في الظهر».

وكانت ألغت أولاً رحلة ليومين كانت مقررة إلى إيرلندا الشمالية الشهر الماضي بعدما كشف القصر أن الاأطباء نصحوها بالراحة.